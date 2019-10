Lichaam gevonden in Brugse Ringvaart

Brugge - In de Brugse Ringvaart is donderdagochtend een lichaam van een man aangetroffen. De omstandigheden waarin de man om het leven kwam, zijn voorlopig onduidelijk. De politie kon het slachtoffer nog niet identificeren.

Het lichaam werd donderdagochtend omstreeks 8.20 uur ter hoogte van de Kolenkaai in Brugge ontdekt. De hulpdiensten werden verwittigd, maar de man was al overleden. De politie tast momenteel nog in het duister over zijn identiteit of de omstandigheden waarin hij in het water belandde. Het parket werd verwittigd en een wetsdokter kwam ter plaatse.