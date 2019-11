Redacteur Marc Helsen trok 14 maanden de wereld rond: “Mijn chef belde dagelijks met mijn vrouw toen ik 6 weken onbereikbaar was”

De Groote Trek. Met twee O’s, om het archaïsch te laten lijken. Het was rond de vorige de eeuwwisseling een zeer prestigieus journalistiek project van Het Nieuwsblad. Reporter Marc Helsen (65) trok veertien maanden de wereld rond, en berichtte daarover elke dag in de krant. Het was vaak een gevecht met de opkomende technologie om foto’s en teksten tijdig op de redactie te krijgen.