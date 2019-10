Phishing-mails met adres van Brusselse politie in omloop

Er zijn phishing-mails in omloop waarin gebruikgemaakt wordt van een mailadres dat lijkt te verwijzen naar de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene. Dat meldt de Brusselse politie op Twitter. “Het gaat om een mailadres dat lijkt te verwijzen naar onze oude domeinnaam, maar niets met ons te maken heeft”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Wie op een dergelijke mail gereageerd heeft, neemt best contact op met zijn lokale politiedienst.”

“Voor alle duidelijkheid, wij hebben geen klachten gekregen en hebben voorlopig ook geen weet van slachtoffers”, zegt commissaris Slosse. “Het is de federale politie die ons verwittigt heeft dat deze mails in omloop waren. Het gaat om mails waarin het e-mailadres info@polbru.com gebruikt wordt. Dat is geen emailadres dat wij gebruiken of ooit gebruikt hebben. Het lijkt te verwijzen naar onze oude domeinnaam polbru.be, maar wij hebben nooit emailadressen gebruikt die eindigen op polbru.com. Al onze huidige emailadressen eindigen nu ook op police.be.eu.”

De Brusselse politie verwijst ook naar de website safeonweb.be, waar internetgebruiker informatie en tips vinden om zich te beschermen tegen dergelijke phishing-mails en andere vormen van internetfraude.