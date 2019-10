Politie waarschuwt voor dieven die uw auto openbreken terwijl u op het kerkhof bent

Het is al dagen erg druk op en rond de kerkhoven, en daar maken mensen met minder goede bedoelingen ieder jaar misbruik van. Terwijl mensen op of rond Allerheiligen het graf van een geliefde bezoeken, breken dieven wagens open. De politie zal in de komende dagen dan ook extra patrouilleren aan de begraafplaatsen.

“Het is een jaarlijks wederkerend probleem. Kerkhoven liggen meestal nogal afgelegen. Met Allerheiligen en in de dagen voordien is het erg druk en moeten mensen hun auto soms een eindje verderop parkeren. Uit het zicht. Dieven maken daar misbruik van om hun slag te slaan”, klinkt het bij de politie.

“Terwijl je het graf van een overleden dierbare bezoekt, mag je niet vergeten dat dieven het gemunt kunnen hebben op wat er in je wagen achterblijft, al dan niet zichtbaar”, waarschuwt ook de politie van Brugge, die onder andere de raad geeft om je gps en gps-houder, wanneer die niet ingebouwd zijn, uit de auto te halen en de zuignapafdruk weg te vegen. Schakel ook altijd de bluetooth en wifi-functie van je gps, laptop of gsm in de wagen uit. Dieven zoeken namelijk naar dergelijke signalen en breken de auto open om ze te stelen.”

Laat zeker ook geen jassen, handtassen of andere zaken op de bank liggen. “Want ook al hebben sommige zaken misschien weinig waarde, dieven weten dat niet en vinden het vaak toch de moeite om een ruit in te slaan om ze mee te nemen.”

Breng je in deze #Allerheiligen periode een bezoekje aan een begraafplaats? Sluit dan steeds je auto of fiets goed af. Er zijn helaas ook mensen met minder goede bedoelingen die misbruik maken van deze situatie. Kerkhoven liggen vaak wat afgelegen... pic.twitter.com/RtwH9Vw1GE — Politie Brugge (@PolitieBrugge) October 30, 2019

De politie raadt ook aan om voorzichtig te zijn wanneer je bijvoorbeeld je handtas of andere waardevolle zaken in de koffer van de auto legt wanneer je geparkeerd bent aan het kerkhof. Dieven houden voertuigen en de inzittenden vaak stiekem in de gaten om te zien waar er eventueel iets te rapen valt. De schade aan de wagen is vaak groter dan de buit.

Chrysanten gestolen

Niet alleen in wagens, ook op het kerkhof zelf wordt de jongste dagen weer veel gestolen.

Drie keer al moest Elza Vandecappelle uit Lebbeke deze week vaststellen dat er planten of bloempotten gestolen werden van het graf van haar man. Eveline De Nul overkwam het ook al twee keer. Burgemeester Raf De Wolf (N-VA) kondigt aan dat er op termijn camerabewaking komt op het kerkhof.

Op veel plaatsen zal de politie op Allerheiligen een oogje in het zeil houden en langs de begraafplaatsen patrouilleren met anonieme wagens.

Wie aan en op het kerkhof, of eender waar, verdachte handelingen of personen opmerkt, wordt gevraagd om onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen. Blijkt het nadien om vals alarm te gaan, zal de politie dat zeker niemand kwalijk nemen.