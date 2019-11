Rudy Tollenaere (66) heeft nog in teksten van journalisten gesneden. Letterlijk, met een Olfa Cutter-mes. Enfin, hij gaf opdrachten aan de ‘plakkers’ van Het Nieuwsblad. Rudy’s job bestaat al lang niet meer. Deels daardoor is ooit het fictieve skidorp Köss-min-Klöten in de krant verschenen.