Fotograaf Paul Bolsius: “Een collega spioneerde voor de Russen en ook ik werd ondervraagd”

Toen Dutroux in 1998 ontsnapte, was er op Het Nieuwsblad één digitaal fototoestel. De Wetstraat-fotograaf had het mee. Dus moest collega Paul Bolsius het in de Kamer gaan ophalen en dan in razende vaart naar Neufchâteau. “Toen reed ik al lang zelf met de wagen naar de repor­tages”, zegt Paul Bolsius (69). “Maar ­helemaal in het begin werd ik met een chauffeur gebracht.”