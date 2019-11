De avond waarvan niemand wist hoe historisch hij was: “Iedereen was verschrikkelijk zenuwachtig”

Zaterdag 31 oktober 1953. Het Nieuwsblad riep z’n lezers op de voorpagina op om te doneren voor een Sint-Niklaasfeest der behoeftige kinderen, en voor het eerst opperde een Amerikaanse dokter dat ­sigaretten roken misschien niet zo gezond zou zijn. De grootste sensatie zou zich die avond evenwel voltrekken in een omgetimmerde radiostudio: de ­allereerste uitzending van de ­televisie voor een ­publiek van een paar honderd Vlaamse telekijkers en een roedel zenuwachtige bazen in het Flagey-gebouw. “Tv zou mensen doen leven als dieren, was het idee.”