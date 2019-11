Sportredacteur Rik Vanwalleghem: “Achteraf bekeken dronken wij toen sloten alcohol”

“Kijk naar deze foto. Met een sigaret in de hand sta ik wielrenner Daniël Willems te interviewen. Je zou dat vandaag eens moeten proberen”, zegt Rik Vanwalleghem (67). Rik was eind jaren 70 een van de eerste univer­sitairen op de sport­redactie van Het Nieuwsblad. De krant voorvoelde de shift die sport zou maken van volksvermaak naar entertainment voor ook hoger­opgeleiden. “Het ging er bij wielerjournalisten toen vrolijk aan toe. Zo vrolijk dat Tour-baas Félix Lévitan in de perszaal een alcoholverbod uitvaardigde.”