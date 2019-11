Redactrice Tilly Stuckens schreef over seks en de pil: “Ze wilden me beschermen tegen de boze reacties van lezers”

“Door uw artikels heb ik het destijds aangedurfd om als huisvrouw weer te gaan studeren en dan werk te zoeken. Dank daarvoor.” Dat compliment kreeg journaliste Tilly Stuckens (86) onlangs nog, gewoon op straat. Vrouwenemancipatie, seks, de pil, abortus, zelfs geslachtsverandering. Tilly Stuckens schreef er als eerste over in Het Nieuwsblad .

Toen ze op haar 20ste in de journalistiek begon, was Tilly Stuckens de eerste vrouw op de redactie van de krant Het Nieuws van den Dag. Ze kreeg een apart bureau. Werken tussen mannelijke collega’ ...