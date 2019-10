Brussels parket eist geldboetes van 600 euro van 26 bijzitters die kat stuurden op verkiezingsdag

Het parket Halle-Vilvoorde heeft donderdag geldboetes van 600 euro gevorderd tegen 26 mensen omdat ze bij de federale verkiezingen van 26 mei niet of te laat waren komen opdagen om hun taak als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau te vervullen. De vonnissen vallen op 28 november.

In totaal waren het maar liefst 486 mensen die op 26 mei niet of te laten kwamen opdagen als bij- of voorzitter, zonder dat zij daarvoor een wettige reden konden aantonen. Al die mensen kregen eerst de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen en 383 van hen gingen ook op dat aanbod in. De 103 personen die niet betaalden, werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Donderdag moesten 26 van hen verschijnen. Twee van hen verklaarden dan ze wel degelijk op tijd waren opgedaagd maar dat hen gezegd was dat ze naar huis mochten terugkeren. Een zelfstandig cateraar en een zelfstandig verpleegster hielden voor dat ze op 26 mei moesten werken en zich niet hadden kunnen vrijmaken of vervangen, terwijl een vrouw beweerde dat ze nooit een oproeping als bijzitter had ontvangen. Ook haar uitnodiging om verhoord te worden of een minnelijke schikking te betalen zou ze nooit gekregen hebben. Een jongeman verbleef in de periode van de verkiezingen op de Filipijnen en beweerde dat hij daar de gemeente van op de hoogte had gebracht. Een vrouw legde een medisch attest voor om aan te tonen dat ze op 26 mei ziek was.

Alleen voor die laatste toonde het parket enig begrip maar voor de andere gedagvaarden werd steeds een boete van 600 euro gevraagd, al kon het parket zich in de meeste gevallen wel vinden in een boete met uitstel.