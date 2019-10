Tel Aviv voert gratis busvervoer in op sabbat (tot ergernis van orthodoxe joden)

De Israëlische kuststad Tel Aviv gaat zijn inwoners gratis openbaar vervoer aanbieden op sabbat, de Joodse rustdag. Het initiatief wordt niet overal even enthousiast onthaald, al zeker niet in religieuze kringen.

Er komen tegen het einde van dit jaar zeven gratis buslijnen van en naar de steden Givatayim, Kiryat Ono en Ramat Hasharon. In het eerste jaar zou het project ongeveer 12,5 miljoen shekel ( 3,2 miljoen euro) moeten kosten.

In ultraorthodoxe kringen is er felle kritiek tegen openbaar vervoer op sabbat, maar bij de seculiere Israëli’s wordt het initiatief op gejuich onthaald: op zaterdag is er in principe geen openbaar vervoer in het grootste deel van Israël.

Ook andere steden gaan binnenkort op zaterdag openbaar vervoer aanbieden, waaronder Ramat Gan en Ganei Tikva. In de noordelijke stad Tiberias bestaat er sinds enkele maanden al een gratis buslijn op zaterdag.