De generatie die (bijna) goud werd: “De spelers temperden het enthousiasme van de journalisten”

Nooit schitterde een gouden generatie zo hard als in de stadionlichten van het Russische Kazan. Dat zal voor altijd de plek zijn waar de Rode Duivels vijfvoudig wereldkampioen Brazilië naar huis stuurden, op dat historische WK 2018. Dat aan onze bronzen medaille een lijdensweg voorafging, zijn velen vergeten. De chef voetbal van Het Nieuwsblad weet het nog goed, hoe onze Duivels in één decennium van de hel naar de hemel knalden. Met de minister van Buitenlandse Zaken als ooggetuige.

Flashback naar 9 september 2009. De Rode Duivels verloren in Armenië met 2-1. Doelpuntenmaker ­Daniel Van Buyten was net als ­Timmy Simons basisspeler, Tom De Sutter viel in voor Maarten ...