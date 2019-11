De Vlaamse die vanop haar dak de aanslag op de WTC-torens zag gebeuren: “Mijn flatgenoten geloofden me niet”

Het geheugen is een tachograaf. Zoals bij alle grote momenten in een leven weet u nog exact waar u was op dinsdag 11 september 2001 toen niet één, maar twéé vliegtuigen zich in de WTC-torens van New York boorden. De symbolen van westerse hemelbestorming brandden, de wereld hield haar adem in. En toen was er nog een vliegtuig dat op het Pentagon crashte. “Mijn flatgenoten geloofden eerst niet dat het om een aanslag ging”, aldus een Vlaamse die vanop haar dak ooggetuige was – en in de krant als vermist gold.