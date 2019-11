Tien bladzijden over de Witte Mars: dat was veel, maar was het genoeg?

Een kwart miljoen Belgen kan nog exact zeggen wat ze deden op 20 oktober 1996. Met minstens zoveel waren ze die dag naar Brussel afgezakt voor de Witte Mars, dé protestactie tegen de flaterende manier waarop politie, justitie en politiek de affaire-Dutroux hadden aangepakt. “Witte massa schreeuwt stil” titelde Het Nieuwsblad de dag nadien. Die dag was het ook stil op de redactie. Er heerste twijfel. Tien pagina’s Witte Mars. Het was veel, besefte reporter Paul Demeyer, die op de eerste rij stond. Maar was het genoeg?