Tabaksreus ziet miljarden verdampen door omstreden e-sigaret Juul

De Amerikaanse tabaksreus Altria schrijft miljarden dollars af op vapingbedrijf Juul. Die maker van e-sigaretten, waarin Altria een flink belang heeft, is omstreden. Juul ligt mede onder vuur vanwege de marketing gericht op jongeren en door mysterieuze gezondheidsproblemen bij gebruikers. Laatstgenoemde zijn naar alle waarschijnlijkheid eerder gelinkt aan illegale additieven of vloeistoffen met THC (het actieve bestanddeel van cannabis nvdr.).

De Amerikaanse medicijnen- en warenautoriteit FDA stelde onlangs dat Juul zonder gedegen bewijs beweert dat zijn producten veiliger zijn dan sigaretten. In sommige Amerikaanse steden en staten wordt het merk al uit de schappen geweerd. In België liggen de e-sigaretten van Juul sinds 17 september in speciaalzaken en krantenwinkels.

Altria doet nu een boekhoudkundige afwaardering van 4,5 miljard dollar. Het bedrijf telde vorig jaar nog 12,8 miljard dollar neer voor een deelneming van 35 procent in Juul, maar ziet in dat er waarschijnlijk veel te veel is betaald. Door de flinke last boekt Altria een kwartaalverlies van 2,6 miljard dollar, waar een jaar terug nog 1,9 miljard dollar winst werd gemaakt. De omzet bleef stabiel op 6,9 miljard dollar.