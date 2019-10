Broodautomaat opgeblazen, resem diefstallen, brandstichting, drugsfeiten én verboden wapens: man krijgt 36 maanden cel

Op 4 februari 2016 werd een broodautomaat aan een bakkerij op de Noordervest in Peer opgeblazen, maar dat feit is verjaard. Foto: hbvl

Bocholt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 29-jarige man uit Bocholt voor een hele waslijst aan misdrijven veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 800 euro, waarvan 400 euro met uitstel. Op 4 februari 2016 werd een broodautomaat aan een bakkerij op de Noordervest in Peer opgeblazen, maar dat feit is verjaard. Verder pleegde hij een resem diefstallen en had hij drugs en pepperspray op zak.

In een uitgebreid requisitoir haalde de substituut-procureur ruim twintig feiten aan. Voor het opblazen van de broodautomaat werd een Cobra-6-vuurwerkbom gebruikt. De verdediging pleitte dat het om een vernieling van een roerend goed ging, waarvoor de verjaringstermijn zes maanden bedraagt.

De man was met enkele kompanen in 2016, 2017 en 2018 zeer actief in Bocholt, Peer, Hechtel-Eksel, Lommel, Hamont-Achel, Pelt, Hasselt en Balen. Hij stak onder meer een vezelplaat aan de betonnen schutting van een woning in brand. Hij had twaalf winkeldiefstallen gepleegd. Gezien de camerabeelden kon hij die feiten moeilijk ontkennen. Hij werd soms op heterdaad betrapt door een winkeldetective, waarna hij geweld gebruikte om te kunnen vluchten.

Op 10 december 2016 vond een huiszoeking plaats bij de 29-jarige spilfiguur en toen trof de politie allerlei materialen aan voor een wietplantage in aanbouw. Verder had hij speed en GHB in zijn bezit.

Op 2 april 2018 werd de beklaagde slapend en volledig gedesoriënteerd op een fietspad in Balen aangetroffen. Hij had twee xtc-pillen op zak.

De procureur maakte de rechter er attent op dat de man nog altijd bezig is met het plegen van misdrijven. De verdediging vroeg een uitstel met probatie-maatregelen en heeft dat bekomen. Aan het uitstel voor de celstraf zijn voorwaarden gekoppeld. De twintiger moet zijn drugsproblematiek aanpakken.

Een 36-jarige kompaan uit Neerpelt kreeg bij verstek twaalf maanden effectieve celstraf. Een 31-jarige vrouw uit Bocholt kreeg zes maanden cel met uitstel. Een veertiger uit Mol en een twintiger uit Peer hadden een rol bij het opblazen van de broodautomaat, maar gingen vrijuit.