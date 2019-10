Doe-het-zelf-dief steelt zitmaaier, wipzaag, slijpschijf en ander gereedschap, maar moet niet naar de cel

Genk / Diepenbeek - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft donderdag een 36-jarige man uit Genk veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden met volledig uitstel voor enkele diefstallen. Opmerkelijk was het stelen van een 500 kilo zware zitmaaier uit een paardenstal in Diepenbeek. De rechter en de eigenaar vroegen zich terecht af hoe hij in zijn eentje erin geslaagd was deze zitmaaier te ontvreemden. Hij was immers met een auto en aanhangwagen naar de paardenweide afgezakt.

De man beweerde alleen gehandeld te hebben. “Amai, dan zijt ge nogal een krachtpatser”, was de repliek van de rechter. “Een echte John Massis.”

Op 10 april 2018 was hij de stal bij een paardenweide in Diepenbeek binnengedrongen. Behalve de zitmaaier had hij nog allerhande gereedschappen had gestolen, zoals een compressor, een gewone grasmaaier, een bosmaaier, een slijpschijf en een wipzaag. Hij ging alle gestolen goederen te koop aanbieden op een rommelmarkt. Aan de eigenaar is de beklaagde uit Genk nu 3.689 euro schadevergoeding verschuldigd.

De man sloeg tussen 23 februari en 12 april 2018 in totaal vijf keren toe, in Balen, Diepenbeek, Tongeren, Genk en Houthalen. De buit bestond uit stroomkabels, gereedschappen, een mountainbike en een koersfiets. In die tijdsperiode was hij al eens opgepakt geweest, voorgeleid en voorwaardelijk vrijgelaten.

Sinds 24 mei dit jaar zit hij opnieuw achter de tralies voor diefstallen. De politiezone CARMA had hem weer betrapt met inbrekersmateriaal in zijn wagen. Financiële motieven speelden mee. Voor dit dossier moet hij zich nog voor een rechtbank verantwoorden.

Aan het uitstel voor de 20 maanden celstraf zijn voorwaarden gekoppeld. De man moet zich residentieel laten behandelen voor zijn drugproblematiek.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)