Romeo en Julia op het Limburgse platteland: zes keer schuldig aan raids om boerendochter weg te halen bij geliefde

Maaseik / Sint-Truiden - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft zes keer een eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken in een proces dat kadert in een vete tussen twee landbouwersfamilies. De straf werd uitgesproken naar aanleiding van expedities van landbouwers uit Maaseik om hun dochter Veerle weg te halen bij haar geliefde Benjamin in Sint-Truiden. Daarbij werden ook slagen uitgedeeld.

De Maaseikse boerendochter Veerle leerde Benjamin, de zoon van een Truiense veeteeltfamilie, kennen via een contactadvertentie in het tijdschrift Landbouwleven. Ze werd op hem verliefd. In de nacht van 6 op 7 december 2012 vertrok ze “als een dief in de nacht” uit het ouderlijk huis en trok ze in bij haar schoonfamilie in Sint-Truiden.

Veerle en Benjamin.

Haar 66-jarige vader kon dat niet verkroppen en bleef zijn dochter lastigvallen. Hij meende dat zijn dochter noodzakelijk was op zijn bedrijf in Maaseik, omdat zij daar het papierwerk deed. De man, zijn vrouw, hun zoon en drie anderen ondernamen in 2013 en 2014 expedities om Veerle terug te halen. Zowel Veerle als Benjamin kreeg daarbij slagen.

Het parket had zich op het proces al akkoord verklaard met een opschorting voor de zes leden van de Maaseikse clan. De rechtbank hield nu rekening met de overschrijding van de redelijke termijn.

De pogingen tot terughalen op zich zijn niet strafbaar. Maar er werd meermaals geweld bij gebruikt en dat gaf al aanleiding tot andere rechtszaken. Zo haalde Benjamin op 3 februari 2014, naar eigen zeggen uit noodweer, met een ijzeren staaf uit naar Remi, die zwaargewond raakte en in een coma belandde. Remi had Benjamin daarvoor rechtstreeks gedagvaard, maar die werd vrijgesproken wegens wettige zelfverdediging. En op 21 februari 2014 trok de ex-vriend van Veerle, Jan B., gewapend naar Sint-Truiden om Veerle en Benjamin onder vuur te nemen. In 2017 kreeg hij van het Antwerpse hof van beroep 15 jaar cel. Veerle was toen enkele maanden zwanger. Ze overleefde de moordaanslag.