Verdachte loopt onopgemerkt uit rechtbank tijdens beraadslaging

In de Amerikaanse staat Arkansas liep een veroordeeld verdachte ongezien de rechtbank uit terwijl de jury aan het beraadslagen was over zijn straf. De man staat op uit zijn stoel en wandelt zonder aarzelen uit de zaal. Pas wanneer hij de deur uit is, merken andere aanwezigen zijn vlucht op. Ondank een poging van zijn advocaat om hem daar te houden, wandelt hij gewoon verder. De man werd diezelfde dag nog opgepakt door de politie en werd later veroordeeld tot 36 jaar cel voor geweldpleging en het illegaal bezit van een vuurwapen.