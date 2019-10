Thomas’ eerste fotokader in Temptation Island slaat in als een bom: “Die zijn echt verliefd aan het kussen”

De fotokader van Thomas gaat voor de eerste keer af in Temptation Island en die slaat meteen in als een bom. Wanneer Thomas de melding krijgt dat er beelden voor hem klaarstaan, roept hij direct zijn medekandidaten bij hem om samen te kijken. Alle drie de heren zijn dan ook geschrokken van de beelden die ze te zien krijgen van vriendin Yasmin. “Ze is niet eens zat”, merken de kandidaten al snel op. “Die staan daar echt verliefd te kussen”, gaat kandidaat Damian verder.