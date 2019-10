Jonge vrouw zag haar vriendschappen verwateren en roept op: “Ik zou het fijn vinden om steunkaartjes te krijgen”

“Durf te vragen...” zo stak een jonge vrouw van wal op Twitter. Cleo is al anderhalf jaar in behandeling en voelt dat haar vriendschappen “in de buitenwereld” verwateren. “Ik ga door een moeilijke periode”, schreef ze. “Ik zou het fijn vinden om steunkaartjes te krijgen. Therapie helpt, maar een kaartje doet ook al erg veel.”

Cleo (een schuilnaam) heeft een zware jeugd achter de rug, met een geschiedenis van misbruik. “Ik heb dat jarenlang verdrongen”, zegt ze. “Maar dan ben ik helemaal gecrasht en heb ik me laten opnemen.” Al anderhalf jaar zit ze nu in een psychiatrische instelling. “Therapie helpt, maar het is moeilijk. Ieder keer word ik met mezelf geconfronteerd. Met mijn trauma’s, maar ook met mijn karakter en gedrag.” Ook de eenzaamheid valt haar zwaar. “Ik zit hier nu al zo lang. Ik heb contact met lotgenoten via een blog, maar veel van mijn vriendschappen in de buitenwereld zijn wat verwaterd. Op een dag vertelde iemand anders op de afdeling dat ze elke dag een kaartje kreeg van haar beste vriendin. Dat zijn niet altijd lange teksten, soms zijn het gewoon kaartjes met een mooie spreuk. Het leek me heel leuk om zo dagelijks post te krijgen. Daarom plaatste ik mijn oproep op Twitter.”

Kaartjes voor Cleo https://t.co/zsKaIMOEMm — Cleo Coralie (@Cleo_Coralie) October 29, 2019

Cleo kreeg al heel wat reactie op haar bericht. “Ik had dat niet verwacht, het doet me ongelooflijk veel plezier. Ik hoop dat er de komende dagen al een paar binnenkomen. Ik kijk daar echt naar uit. Het zijn de kleine dingen zoals een kaartje die het draaglijk maken. Elke vorm van steun helpt. Al is het van onbekende mensen langs de zijlijn.”

Wil je Cleo een kaartje sturen? Dan kan dat naar onze redactie. Wij bundelen ze en bezorgen ze haar.

Redactie Het Nieuwsblad t.a.v. Cleo

Katwilgweg 2

2050 Antwerpen