Amerikaans Congres stemt voor open impeachment-onderzoek Trump

Het Amerikaanse Congres maakt het impeachment-onderzoek naar president Trump publiek. Dat heeft het Congres donderdag gestemd. Het Amerikaanse volk (en de wereld) gaat nu kunnen volgen en oordelen of Trump’s telefoontje met de Oekraïense president machtsmisbruik was of niet.

Het impeachment-onderzoek naar president Trump gaat een nieuwe fase in. Donderdagnamiddag (onze tijd) heeft het Congres met 232 stemmen voor en 196 stemmen tegen besloten om het onderzoek naar president Trump publiek te maken. Op die manier kunnen gewone Amerikanen het onderzoek volgen. Een veel gehoorde kritiek van Trump-supporters was dat de Democraten en de Deep State achter gesloten deuren de president probeerden te verwijderen uit het Witte Huis. Het is de derde keer in de geschiedenis van de VS dat een afzettingsprocedure gestart werd.

Wat houdt die resolutie in?

Concreet bepaalt de resolutie dat het onderzoek en de bewijslast tegen president Trump nu publiek zal zijn. Ook krijgen de Republikeinen nu ook het recht om getuigen te dagvaarden, wat tot nu toe niet het geval was. Daarnaast kunnen de advocaten van de president zich in de Commissie Justitie mengen in de verhoren. Die commissie zal uiteindelijk beslissen of Trump aangeklaagd wordt

De stemming illustreert vooral hoe zeker de Democraten van hun stuk zijn. Deze resolutie lijkt aan te tonen dat de afzettingsprocedure tegen de president geen symbooldossier is, maar dat de Democraten wel degelijk zeker zijn van ongepaste buitenlandse contacten voor persoonlijk politiek gewin.

Het is echter bijzonder twijfelachtig dat een publiekelijk onderzoek het uiterst verdeelde Congres, laat staan Senaat zal verenigen. Buiten enkele dissidente stemmen, schijnen bar weinig Republikeinen zich te scharen achter de afzettingsprocedure.

Donald Trump zelf reageerde -als naar gewoonte via Twitter- al op de stemming: “Dit is de grootste heksenjacht uit de geschiedenis van de verenigde Staten”, zo laat hij weten.