Na afgelaste top in Chili: Spanje wil klimaattop organiseren

De zeilboot waarmee Anuna onderweg was naar Chili zette na de afgelasting koers naar het Amazonewoud. Het is niet duidelijk of ze die koers gaan wijzen. Foto: Belga.

Spanje heeft voorgesteld de COP 25 internationale klimaatconferentie in Madrid te organiseren. Dat heeft de Chileense president Sebastian Piñera donderdag gezegd. De top stond gepland voor december in Chili, maar werd geannuleerd vanwege de sociale crisis in het land.

In een telefoongesprek op woensdag “heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez mij aangeboden de COP 25 in Madrid te organiseren” van 2 tot 13 december, de data waarop deze conferentie in Chili was gepland, aldus president Piñera.

Omwille van het aanhoudende sociaal protest in Chili heeft de regering de internationale VN-klimaatconferentie (COP25) afgelast. Die top moest plaatsvinden in de Chileense hoofdstad Santiago. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de volgende klimaattop nu moet plaatsvinden. In een mededeling eerder zei de VN-klimaatinstantie UNFCCC enkel dat er alternatieve opties onderzocht worden.