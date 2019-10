Restaurant op Brussels Airport geeft klanten steakmessen ná de passagierscontroles

Brussels Airport heeft ingegrepen nadat bleek dat één van de restaurants op de luchthaven van Zaventem - ná de passagierscontroles - maaltijden serveerde met steakmessen. Een gevaarlijke situatie, klonk het bij critici, want de steakmessen “zouden voor aanslagen kunnen worden gebruikt”.

Het was een verontruste passagier die aan de Franstalige krant La Dernière Heure had gemeld dat vakantiegangers bij maaltijden in restaurant AMO op Terminal A in de nationale luchthaven steakmessen werden gegeven om pizza’s te kunnen snijden. De passagier verwonderde zich daar over omdat de controles op scherpe of verboden voorwerpen op die plaats al gepasseerd waren. “Iemand met slechte bedoelingen zou zo’n steakmes kunnen gebruiken als wapen”, klonk het in de aanklacht.

Geconfronteerd met het gegeven werd bij Brussels Airport aanvankelijk verbaasd gereageerd, want de restaurants op de luchthaven stellen in principe enkel messen met afgeronde punten ter beschikking tijdens de maaltijden van passagiers. Dat zijn ook de regels op de luchthaven. Maar uit navraag bleek dat het restaurant in kwestie dus wel degelijk ook scherpe steakmessen voorzag. Foto’s op internet tonen dat ook aan. “Hiervan werd afgeweken in een van de restaurants”, bevestigt Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport. “Brussels Airport heeft de restauranthouders gevraagd deze steakmessen niet langer te gebruiken. Deze zijn dan ook weggehaald.”