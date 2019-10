Nederlandse familie schenkt 1 miljoen euro aan UZ Leuven voor klinisch onderzoek

Een Nederlandse familie heeft het UZ Leuven ruim 1 miljoen euro geschonken voor klinisch onderzoek. Uit appreciatie voor de deskundige en humane zorg deed dezelfde familie al eerder aanzienlijke schenkingen aan verschillende afdelingen van het UZ Leuven. Ze is daarmee een van de grootste privéschenkers van dit ziekenhuis.

De nieuwe schenking wordt verdeeld onder de medische afdelingen pneumologie/slaaplaboratorium, gastro-enterologie/endoscopie, intensieve geneeskunde, hart- en vaatziekten, thoraxheelkunde/longtransplantatie en pneumologie. De eerdere schenkingen droegen bij tot enkele veelbelovende onderzoeksresultaten, zoals een baanbrekende ommekeer in de acute behandeling van jonge kinderen met ernstige ziekten of trauma’s in de afdeling intensieve zorg.

“Budgettaire krapte treft ook de financiële tegemoetkomingen aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek”, aldus het UZ Leuven in een mededeling. “Dit is hierdoor alsmaar meer aangewezen op bijkomende financiële middelen zoals schenkingen van particulieren.” Private schenkingen aan ziekenhuizen zijn in ons land echter nog eerder ongebruikelijk, dit in tegenstelling tot Nederland.