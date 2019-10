Oekraïens parlementslid betrapt terwijl hij chat met prostituee in parlement

Een volksvertegenwoordiger van de partij van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich danig in nesten gewerkt. Niet alleen chatte de gehuwde Bogdan Jaremenko op zijn gsm met een prostituee, hij deed dat ook nog eens midden in een zitting van het parlement. Een Oekraïense nieuwssite slaagde erin foto’s te maken van zijn conversatie.

Op de foto’s is te zien hoe de 48-jarige Jaremenko, een ex-diplomaat, de voorwaarden bespreekt met de prostituee. “100 dollar voor een uur, 150 dollar voor twee uur”, zo kan men zien op het scherm.

De foto’s dateren volgens de site van dinsdag.

Jaremenko reageerde in eerste instantie op Facebook, door te stellen dat het om opgezet spel ging. Even later verwijderde hij zijn reactie en excuseerde hij zich bij zijn echtgenote en twee kinderen. Ook aan zijn partij en de president bood hij zijn excuses aan. Hij had het over een “ondoordachte actie”.

In het parlement, waar de partij van Jaremenko en Zelensky de grootste is, ontstond een discussie over het incident. De oppositie vroeg het ontslag van de man als voorzitter van de parlementaire commissie buitenlandse betrekkingen. De partij zal zich deze week nog buigen over de zaak.