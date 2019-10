Ronnie Flex deelt beelden van inbrekers en biedt 100.000 euro voor gouden tip

Bekende rapper Ronnie Flex werd overlaatst het slachtoffer van een mislukte overval. Op camerabeelden zien we hoe een man verkleed als pizzabezorger aanbelt bij Ronnie. Hij blijft een tijdje aan de deur wachten, maar het is al snel duidelijk dat er niemand thuis is. Wanneer niemand komt opdagen aan de deur verschijnen er nog twee andere mannen die duidelijk bij de ‘pizzabezorger’ hoorden. Ronnie Flex deelde later de bewakingsbeelden op zijn sociale media en looft een som uit van maar liefst 10.000 euro voor wie hem en gouden tip kan bezorgen over de bandieten.