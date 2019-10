Messi keert na drie maanden schorsing terug bij Argentinië voor… match tegen Brazilië

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft Lionel Messi opgenomen in zijn selectie voor de vriendschappelijke voetbalinterlands tegen Brazilië (15/11 in Riyad) en Uruguay (19/11 in Tel Aviv). De superster van Barcelona stond drie maanden aan de kant met een schorsing.

Messi kreeg de schorsing van drie maanden na zijn uitbarsting van afgelopen zomer op de Copa America, waarvoor hij ook een boete van 50.000 dollar moest betalen. Messi kreeg in de kleine finale tegen Chili (2-1 winst) rood, toen hij en tegenstander Medel na een opstootje hoofd tegen hoofd stonden. De Argentijnse captain was nadien helemaal niet te spreken over zijn uitsluiting (en de wedstrijdleiding in het algemeen tijdens het toernooi in Brazilië) en weigerde zijn bronzen medaille op te halen. Ook haalde hij zwaar uit naar de CONMEBOL, die hij corrupt noemde (lees meer).

Zonder Messi speelde Argentinië in tussentijd vier oefeninterlands. La Albiceleste klopte Mexico (4-0) en Ecuador (6-1), en speelde gelijk tegen Chili (0-0) en Duitsland (2-2).