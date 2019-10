Tottenham Hotspur legt 48 fans levenslang stadionverbod op

Tottenham Hotspur heeft donderdag 48 fans een levenslang stadionverbod opgelegd omdat ze in de aanloop naar het Champions League-duel tegen het Servische Rode Ster Belgrado hun tickets aan bezoekende fans verkocht hadden.

Na racistische incidenten in een voorgaand duel tegen HJK Helsinki mocht Rode Ster van de UEFA als straf geen fans meenemen naar Londen. Door illegaal tickets over te kopen, geraakten er op 22 oktober toch een tweehonderdtal tot in het Tottenham Hotspur Stadium, waar ze hun team kansloos met 5-0 de boot zagen ingaan. De fans mochten immers in het stadion blijven, omdat de ordediensten van mening waren dat ze te talrijk waren om tijdens de wedstrijd uit het stadion te verwijderen.

De Europese Voetbalconfederatie UEFA opende na de wedstrijd een onderzoek naar het voorval.