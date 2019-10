Hein Vanhaezebrouck verklaart blessuregolf bij Anderlecht: “Er waren nieuwe dure spelers die niet medisch getest mochten worden”

Anderlecht kampt met een fameuze blessuregolf. Tegen AA Gent mist paars-wit Trebel, Kompany, Chadli, Nasri, Sandler, Dimata, Bakkali, Najar en Gerkens. Geen toeval, aldus ex-trainer Hein Vanhaezebrouck die op Studio Live op Play Sports een verklaring gaf.

“Mensen zijn jaar na jaar verrast door al die blessures bij Anderlecht, maar ik minder”, ging Vanhaezebrouck van start. “Bij AA Gent kijkt men om de juiste spelers aan te trekken, rekening houdende met de capaciteiten. Je gaat geen Formule 1 rijden met de motor van een Volkswagen. Anders ga je niet lang meedraaien. Je moet echt wel zien wie je gaat aantrekken. Je gaat die spelers ook medisch door en door screenen om misschien hier en daar eentje te weigeren. Bij AA Gent gebeurde dat pertinent en echt héél goed, bij Anderlecht zijn er spelers binnengekomen van vele miljoenen die zelfs niet gecheckt zijn.”

Vanhaezebrouck wijst expliciet voorzitter Marc Coucke met de vinger. “Je hebt mensen die altijd maar grote namen willen aantrekken. En als daar dan een blessure aanhangt, dat niet zo erg vinden. Dat was bij Oostende zo, maar ook bij Anderlecht.” Of Marc Coucke op grote namen kickt? “Sowieso. Er waren nieuwe spelers die niet getest mochten worden. En dan trek je natuurlijk soms een speler aan waarbij de blessure achteraf erger blijkt dan je had gedacht. Of een speler die uiteindelijk toch niet over de motor beschikt die je had gehoopt.”

“En dan wordt er altijd achteraf naar de medische staf verwezen. Maar als de medische staf zelfs de toelating niet krijgt om de spelers vooraf te testen, dan verdienen ze die vingerwijzing niet. Ik heb bij Anderlecht twee à drie spelers geweigerd die men toch geprobeerd heeft om er door te duwen. Maar ik zei: dit kan echt niet, die is echt onmogelijk. Gelukkig maar, want anders hadden ze nog meer geblesseerden nu. Vorig jaar zaten ze bij Anderlecht met een medische staf van vier dokters, waarvan niemand wist wie wat hun specifieke verantwoordelijkheid was. Er was toen ook geen goede onderlinge verstandhouding. Maar de medische staf van Anderlecht zal hier zelf niet mee naar buiten komen, want dan vliegen ze buiten. En nee, dit is geen afrekening met mijn ex-ploeg. Ik heb al lang afgerekend met wat ik moest afrekenen.”