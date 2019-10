Verontwaardiging om crashtests met levende varkens in China: "Wreed én nutteloos"

Ophef om crashtests in China: op beelden is te zien hoe leven varkens gebruikt worden als crashtest dummies om de effectiviteit van veiligheidsgordels te testen. Dierenrechtenorganisatie PETA bond de kat aan de bel. “Het is niet enkel wreed, het is ook nutteloos.”

Op beelden, die PETA publiceerde, is te zien hoe varkens gebruikt worden als crashtest dummies. De praktijk werd, onder druk van PETA, in de jaren 90 door General Motors gebannen. “Het was pseudowetenschap toen, en is het nog steeds”, schrijft de organisatie op haar website. “Ondanks het bestaan van geavanceerde tests waarbij geen levende wezens meer gebruikt worden, binden Chinese onderzoekers nog steeds bange en mishandelde dieren in autostoelen om ze dan tegen een muur te katapulteren tot hun lichamen verminkt, bebloed en geradbraakt zijn.”

Foto: Peta

PETA kreeg de beelden niet via een omweg of na een slinkse undercoveroperatie in handen. Ze werden gepubliceerd in een rapport van het Research Institute for Traffic Medicine. Op basis van de publicaties van het instituut kon de dierenrechtenorganisatie afleiden dat ook honden gebruikt werden en welke experimenten uitgevoerd werden. Zo werd een hond in een stoel gebonden met een schijf op zijn hoofd. Vervolgens lieten de onderzoekers een hamer op de schijf vallen om een whiplash te induceren. Voor een andere proef werden levende varkens op een metalen slee gebonden. De slee werd dan vervolgens met hoge snelheid in een muur gereden. Voor het experimenten naaiden de onderzoekers een metalen blok in de pelvis van de varkens. De dieren liepen verschillende breuken op en orgaanschade op.

Alle dieren gebruikt in de experimenten werden na afloop afgemaakt en gedissecteerd voor verder onderzoek.

Een experiment met verschillende types veiligheidsgordels. Foto: Peta

Volstrekt nutteloos

Volgens PETA zijn de experimenten niet enkel gruwelijk, ze zijn ook nutteloos. Op beelden is te zien hoe een varken in een autostoel gebonden zit. De stoel wordt dan met hoge snelheid tegen een muur gekatapulteerd om te onderzoeken hoe effectief bepaalde types van veiligheidsgordels zijn. “Dit is een onnatuurlijk houding (voor een varken nvdr.) die niets te maken heeft met de anatomie van een mens”, klinkt het PETA. De data verkregen uit die experimenten is dan ook waardeloos, vindt de dierenrechtenorganisatie. “Varkens en honden zijn anatomisch volledig anders dan mensen”, schrijft de organisatie nog. “Autobouwers zijn al jaren geleden tot de conclusie gekomen dat dit type onderzoek waardeloos is en niets vertellen over de effecten van een crash op een mensenlichaam”. Er zijn alternatieven genoeg voorhanden, “higtech crashtestdummies, menselijke kadavers en 3D-modellen”.

De onderzoekers vinden de experimenten wel zinvol en stellen dat de anatomie van jonge varkens ‘vergelijkbaar’ is met die van een zesjarig kind. Het rapport in kwestie maakt gewag van “schaafwonden, kneuzingen, scheuren, bloedingen en breuken”, bij de dieren. “Alle dieren liepen verwondingen op. Longletsels waren het meest voorkomend, gevolgd door de milt en daarna de lever.”