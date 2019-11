Marianne erft huis van overleden broer, maar moet het meteen verkopen om successierechten te betalen

Een Waalse vrouw erfde het huis van haar overleden broer, maar moet het meteen verkopen. Ze kan de successierechten niet betalen. “Ik heb geen kelder voor bankbriefjes”, zegt de vrouw aan RTL.

Als u erft, moet u daar successierechten op betalen. Hoeveel die rechten bedragen, hangt af van de waarde van de erfenis en hoe ver u verwant bent met de overledene. Volgens RTL brengt dit de staat jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro op. Een belasting die veelal als onrechtvaardig beschouwd wordt. Ook Marianne reageert misnoegd nu ze het huis van haar broer gedwongen van de hand doet. “Ik ga het huis verkopen, omdat het moet. Ik heb geen bankbiljettenfabriekje in de kelder. Om die reden ben ik verplicht iets te verkopen om de successierechten te kunnen betalen”, klinkt het bij RTL.

De successierechten op het gebouw in kwestie bedragen 105.000 euro, meer dan de helft . Een schande, vindt Marianne. “Ik ben woest”, vertelt ze nog aan RTL. “Net als alle Belgen hou ik er niet van om belastingen te betalen. Ik ben me er wel van bewust dat ze een noodzakelijk kwaad zijn. Ik betaal ze dus met tegenzin. Maar dit is er werkelijk over.”