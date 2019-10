Trump mengt zich in Brexit: “Deal met de EU laat geen handelsakkoord met VS toe”

Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt met de deal zoals die er nu ligt, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Die boodschap stuurde de Amerikaanse president Donald Trump in een radio-interview uit naar zijn Britse collega Boris Johnson.

Volgens Trump kunnen het VK en de VS veel beter zaken doen, met een voor de Britten ‘betere’ brexitdeal. “Wij willen handel drijven met het VK en zij met ons”, aldus Trump. “Maar bepaalde aspecten in de overeenkomst maken dat onmogelijk.” Trump wees op onderdelen in de brexitdeal die handel met de VS op bepaalde vlakken uitsluit. Hij noemde dat “belachelijk”.

In hetzelfde telefonische interview riep Trump Boris Johnson op om voor de verkiezingen zijn krachten te bundelen met zijn “vriend” Nigel Farage, voor wie de deal die midden oktober in Brussel werd onderhandeld het Verenigd Koninkrijk te dicht bij de EU houdt.

De opmerkingen van Trump zijn slecht nieuws voor Johnson, die de commerciële kansen met de VS als een van de grootste bonussen van de brexit neerzette. De Britse premier hoopt op een verkiezingsoverwinning op 12 december om het parlement daarna eindelijk te laten instemmen met de Britse EU-uittreding.