Kat Kerkhofs over haar droge periode: “Bij mij hoeft ‘Mieke de Vinger’ niet langs te komen”

Kat Kerkhofs stond op de boekenbeurs om haar nieuwe boek ‘Bodygoals’ te promoten. Daarin vertelt ze hoe belangrijk het is om op de juiste manier te sporten. Maar sporten komt natuurlijk in verschillende vormen. In een stout interview vroeg ze Viktor Verhulst naar zijn droge periode en wij konden het natuurlijk niet laten om Kat dezelfde vraag voor te schotelen. Haar antwoord? “Bij mij hoeft Mieke de Vinger niet langs te komen”