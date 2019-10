ANALYSE. Stress en gebrek aan ervaring nekken Anderlecht

Eigenlijk willen we twee spelers van Anderlecht - Saelemaekers en Cobbaut - een pluim geven. Zij sloegen de vele tactische richtlijnen soms in de wind en door eigenzinnig te zijn stuwden ze Anderlecht tegen AA Gent naar een 3-1 voorsprong. Maar dan gaf RSCA het weg door een gebrek aan ervaring en stress. De 3-3 is een heel slechte zaak met het oog op Play-off 1.