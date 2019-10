Frank Vercauteren mild voor zijn spelers: “We misten een portie geluk”

Een opvallend positieve Frank Vercauteren voor de camera na de 3-3 thuis tegen AA Gent. De Anderlecht-coach zag veel goede dingen bij zijn jonge elftal, maar bleef ook tijdens de match op zijn hoede.

LEES OOK. Gehavend Anderlecht geeft zekere zege tegen AA Gent in 94e minuut nog uit handen

“Zelfs toen Roofe de 3-1 maakte, gaf ik mee aan mijn jongens dat de wedstrijd nog niet was afgelopen. Je kent de kwaliteiten van Gent, ze spelen met lange ballen en hebben jongens met veel gestalte. We hebben gedaan wat we moesten doen, maar misten een portie geluk op het einde.”

“Mazzu-time, extra-time, noem het hoe je wilt… De toegevoegde tijd is cruciaal, dat is nu eenmaal voetbal. Na het scoren van de 3-2 voelde Gent de wil om door te drukken. Al zag ik wel vooruitgang bij mijn team op verschillende vlakken. Het uiteindelijke resultaat is en de twee late tegengoals zijn een domper. Ik ben tevreden en ik zie elke week progressie.”

Foto: BELGA

Thorup: “Heel veel respect voor Anderlecht”

Het is tegenwoordig in om de trainer van de tegenstander te bewieroken. Francky Dury deed het met Club Brugge. Gent-coach Jess Thorup prees Anderlecht na de 3-3. “Ik wil mijn collega Frank Vercauteren feliciteren. Anderlecht heeft een ploeg vol jonge spelers en we hebben ze zwaar onder druk gezet. In de toekomst zal dit zeker een groot team worden. Echt waar.”

De Deense coach van Gent was wel opgelucht met de late 3-3. “Ik vond ons in de eerste helft erg goed, maar we misten killersinstinct. Dat zei ik ook tegen de jongens. Als je wilt scoren moet je schieten. Nu bleven we soms dribbelen. Hoe kun je zo vaak op de helft van de tegenstander staan en zo vaak in de box zonder dreiging? In de tweede helft vielen we dan 20 minuten terug en verloren we de grip op de wedstrijd. Die penalty van Dejaegere op Sambi-Lokonga vond ik vanuit mijn standpunt wel geen strafschop, maar je mag hem ook de kans niet geven om zo weg te draaien. Maar goed, na de 3-1 vochten we terug. Over dat laatste kwartier was ik wel heel tevreden en als je twee goals achter staat met nog 10 minuten spelen dan moet je tevreden zijn met een gelijkspel.”