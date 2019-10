Scheuren ontdekt in drie Boeing 737-vliegtuigen van Qantas

Qantas heeft fijne scheuren ontdekt tussen de vleugel en romp van drie Boeing 737 NG-toestellen. Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij vrijdagochtend aangekondigd in een mededeling.

Qantas startte met een controle van alle 33 Boeing 737 NG-toestellen in haar vloot nadat eerder deze week een scheur was gevonden in een van de vliegtuigen tijdens een onderhoud. De luchtvaartmaatschappij liet in de mededeling weten dat de check-up met zeven maanden vervroegd werd nadat de eerste scheur was gevonden.

Onlangs zijn over de hele wereld gelijkaardige scheuren gevonden in het model, nadat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit inspecties beval bij alle Boeing 737 NG-toestellen die meer dan 30.000 vluchten op de teller hebben staan. Dat gebeurde nadat Boeing meldde dat de zogenaamde “pickle forks”, die de vleugel met de romp verbinden, van het toestel kunnen scheuren.

Volgens Qantas voerden haar toestellen niet zo veel vluchten uit, maar werden ze getest na 22.600 vluchten. De drie vliegtuigen met scheuren zijn uit de omloop gehaald voor herstellingen. Die zullen tegen het einde van het jaar afgerond zijn.

Geen problemen bij TUI

Een woordvoerder van Boeing deelde donderdag mee dat wereldwijd zowat 1.000 apparaten geïnspecteerd werden. Hij voegde toe dat bij minder dan 5 procent daarvan, zo’n 50 toestellen, vaststellingen werden gedaan die het nodig maken de toestellen uit dienst te halen om ze te herstellen.

De problemen met de Boeing 737 NG komen bovenop die met de 737 MAX. Een jaar geleden stortte in Indonesië een 737 MAX-toestel neer, en afgelopen maart eenzelfde type vliegtuig in Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Boeing zou al langer op de hoogte zijn geweest van het technische mankement.

Bij de Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly, die in zijn vloot ook 737 NG-toestellen heeft, moeten geen toestellen aan de grond blijven. “Boeing heeft een aantal weken geleden alle maatschappijen ingelicht over de scheuren. Het gaat sowieso niet om alle toestellen, maar om toestellen die tot een bepaalde datum werden gebouwd. In onze vloot ging het om twee toestellen. Die werden gecontroleerd en er werd geen enkel probleem vastgesteld”, zei woordvoerder Piet Demeyere. Hetzelfde geldt trouwens voor heel TUI: er werden bij geen enkel 737 NG-toestel van de groep scheuren ontdekt.

De vier Boeing 737 MAX-toestellen van TUI fly in België staan, net als alle toestellen van dat type wereldwijd, wel nog aan de grond.