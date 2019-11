Grootste Australische krant onderzoekt in podcast verdwijning van jonge Belg Théo Hayez

Het meest gelezen nationale dagblad van Australië, The Australian, lanceert een podcast over de verdwijning van de jonge Belg Théo Hayez. Het is intussen vijf maanden geleden dat de toen 18-jarige backpacker op het einde van zijn rondreis door Australië verdween in kuststadje Byron Bay. Het onderzoek zit muurvast. Zijn familie schakelde daarom een reporter in om mogelijke pistes te bespreken, in de hoop dat de zaak zo in een stroomversnelling raakt.

De podcastreeks ‘The lighthouse’ (‘De vuurtoren’) zal de verdwijning van Théo Hayez op 31 mei 2019 proberen te reconstrueren en verschillende mogelijke pistes bespreken met familie en vrijwilligers.

De reeks ontleent zijn naam aan de vuurtoren van Byron Bay, waar Théo’s laatste telefoonsignaal de middag na zijn verdwijning werd opgevangen. Een groot deel van de zoekacties focusten zich op de kliffen, bossen en stranden rond de toren. Zonder doorbraak. In juli zette de politie de fysieke zoekacties stop, in september werd het onderzoek officieel afgesloten en werd de zaak overgemaakt aan de ‘coroner’ of onderzoeksrechter.

Daarmee blijven vele vragen rond Théo’s verdwijning onbeantwoord. Zo zijn de resultaten van een DNA-onderzoek op een pet die begin juli in een bosje in de buurt van de vuurtoren werd gevonden nog altijd niet vrijgegeven. Théo’s familie is er door de sterke zichtbare gelijkenissen wel van overtuigd dat het zijn pet is, die zo de enige tastbare aanwijzing lijkt te zijn. Maar wat deed Théo daar?

“Geloven niet dat hij alleen was”

Théo’s vader Laurent. Foto: BELGA

Familie en lokale vrijwilligers zijn nooit gestopt met zoeken naar de jongen. Op vraag van Théo’s familie sloot nationaal criminaliteitscorrespondent van The Australian David Murray zich aan bij de onofficiële zoekacties en ging hij de laatste drie maanden op onderzoek uit. Volgens Murray wil ‘The lighthouse’ “Théo’s familie en de lokale vrijwilligers helpen en steunen in hun zoektocht naar antwoorden”.

Théo’s ouders Laurent Hayez en Vinciane Delforge drukken in een mededeling in de krant hun dankbaarheid uit aan de journalist en The Australian voor “hun toewijding om het verhaal van Théo’s verdwijning te vertellen” in de podcast. “We verwelkomen deze samenwerking met de hoop dat antwoorden gevonden kunnen worden. We geloven dat Théo niet allen was op de avond waarop hij verdween en dat vroeg of laat iemand moet spreken. (...) We hebben nauw samengewerkt met David in de ontwikkeling van deze podcast en geloven dat, naast het onderzoek van de coroner, dit de beste manier vooruit is op dit moment. We zullen niet opgeven tot we weten wat er met Théo gebeurd is.”

Arrestatie na eerdere podcast

The Australian heeft een reputatie opgebouwd voor onderzoeksjournalistiek. De krant hielp in 2018 het onderzoek naar de verdwijning van Lynette Dawson in 1982 vooruit met de 28 miljoen keer gedownloadde en in verschillende landen meest beluisterde podcast ‘The teacher’s pet’. Die bracht een aantal pistes onder de aandacht en creëerde grote druk van de bevolking, wat uiteindelijk eindigde in de arrestatie van Dawsons man op verdenking van moord.

‘The lighthouse’ kan onder meer beluisterd worden (in het Engels) via Apple Podcasts en Spotify.

Bekijk hieronder de video die als trailer werd gepubliceerd: