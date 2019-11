Negentien doden nadat vrachtwagen in ravijn terechtkomt in Filipijnen

Negentien landbouwers zijn omgekomen toen hun vrachtwagen in een ravijn terechtkwam in het noorden van de Filipijnen. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

In de vrachtwagen zaten veertig landbouwers die terugkwamen van hun werk op de rijstvelden. Het voertuig was overbelast en donderde twintig meter diep de ravijn in.

De remmen of de motor zouden het begeven hebben, blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek. “De vrachtwagen kwam met het achterste deel op de grond terecht en verpletterde de passagiers”, verklaarde politiechef Manuel Canipas aan AFP. Volgens hem vielen ook een twintigtal gewonden. Ze zijn niet in levensgevaar.

Verkeersongevallen komen vaak voor op de Filipijnen, door de slechte staat van de wegen en de voertuigen. Ook bestuurders van voertuigen van het openbaar vervoer worden niet goed opgeleid.