Biegun, speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, wordt viceminister Buitenlandse Zaken

De speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, Stephen Biegun, is donderdag door de Amerikaanse president Donald Trump genomineerd als de viceminister van Buitenlandse Zaken. Hij behoudt de moeilijke taak om de onderhandelingen met Pyongyang opnieuw op te starten.

De 56-jarige Biegun volgt John Sullivan op, die ambassadeur voor Rusland wordt. De Senaat moet de nominatie van Biegun nog goedkeuren. Als dat gebeurt, wordt hij de eerste plaatsvervanger van buitenlandminister Mike Pompeo.

Biegun werd in augustus 2018 aangesteld als speciale gezant van de VS voor Noord-Korea. Voordien werkte hij bij autoconstructeur Ford, maar hij heeft ook diplomatieke ervaring. Hij maakte deel uit van het team voor nationale veiligheid van president George W. Bush in het begin van de jaren 2000.