Roeselare -

De brandweer van Roeselare werd donderdag omstreeks 23.30 uur opgeroepen toen een geparkeerde wagen vlakbij de schoolgebouwen in de Hugo Verrieststraat in lichterlaaie stond. De brandweer kon de wagen snel blussen. De schade is aanzienlijk. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.