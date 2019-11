13-jarige jongen bekent dat hij meisje (10) heeft verkracht en vermoord, maar hij zal nooit een dag in de cel zitten

De brutale moord van een 10-jarig meisje door een 13-jarige jongen beroert dezer dagen de gemoederen in China. Zeker toen bekendraakte dat de jonge dader gezien zijn leeftijd niet gestraft zou worden, is het debat over de leeftijd waarop jongeren crimineel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun daden hoog opgelaaid in het land.

De 13-jarige jongen, van wie enkel de voornaam Cai bekend is, lokte op 19 oktober in de noordoost-Chinese stad Dalian (nabij de Noord-Koreaanse grens) een 10-jarig meisje naar huis, waar hij haar verkrachtte, vermoordde met een mes, en haar lichaam vervolgens dumpte. De ouders van het meisje vonden hun dochter een dag later in een gracht. Nadat de jongen door de politie ondervraagd werd, bekende hij zijn daden.

Cai zal echter geen dag achter de tralies doorbrengen, de jongen zal enkel drie jaar ‘rehabilitatie’ moeten ondergaan. Die straf is volgens Chinese media “de zwaarst mogelijke straf voor een minderjarige in het huidige systeem”: in China kunnen jongeren pas vanaf hun 14de berecht worden als een volwassene, in België ligt die grens op 12 jaar.

Cai (links) moet drie jaar rehabilitatie ondergaan. Foto: WeChat

Roep om doodstraf voor “het monster”

Die straf vonden veel Chinezen echter veel te licht, zij scharen zich achter de ouders van het meisje, die een advocaat onder de arm namen in hun eis om “een strenge straf”. De roep om een wetsaanpassing is dan ook groot. Zo schreef een krant dat de jongen “bijzonder groot gebouwd was voor een 13-jarige”, en schreeuwen duizenden mensen op het sociale network Weibo om de doodstraf. “Het meisje is dood, maar het monster kan over drie jaar een nieuw leven beginnen”, schrijft iemand verontwaardigd.

Anderen vinden dan weer dat de ouders van de jongen gestraft moeten worden als hun zoon niet aansprakelijk kan worden gesteld. “Wat voor familie brengt zo’n beest groot?”, schrijft een ander.

Niet eerste geval

De roep om strengere wetten wordt bovendien aangewakkerd door het fenomeen waarbij criminele bendes minderjarigen inschakelen om misdrijven te plegen. Maar ook eerdere soortgelijke incidenten liggen nog vers in het geheugen. In maart ging een 13-jarige jongen uit de Jiangsu-provincie vrijuit nadat hij zijn moeder met een hakmes had vermoord, en in december vorig jaar werd een jongen uit de Hunan-provincie enkele dagen nadat hij zijn moeder had doodgestoken weer naar school gestuurd.