Australië wil harder optreden tegen klimaatprotesten: “Anarchisten die niet eens geloven in democratie”

Een klimaatbetoging in Melbourne werd woensdag al hardhandig uit elkaar gedreven. Foto: EPA-EFE

De Australische premier Scott Morrison heeft vrijdag gezegd dat hij harder wil optreden tegen klimaatprotesten die de mijnbouwactiviteiten in het land schaden. Hij denkt erover deze te “verbieden”.

Morrison drong er tijdens een speech in Brisbane bij bedrijven op aan om de gewelddadige klimaatprotestanten die “economische sabotage” plegen, te negeren. Zijn reactie komt er nadat woensdag in Melbourne klimaatdemonstranten werden gearresteerd toen ze een internationale mijnconferentie probeerden te blokkeren.

Morrison noemde de demonstranten ‘“anarchisten” en zei dat ze erop gebrand zijn bedrijven te schaden. Hij voegde er aan toe dat de regering “werkt aan mechanismen die dergelijke praktijken die het levensonderhoud van andere Australiërs bedreigen kunnen verbieden”.

Eerder donderdag had minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton verklaard dat de demonstranten zouden moeten gedwongen worden om te betalen voor de politiemacht die het tegen hen opneemt. “Velen van hen geloven niet eens in democratie”, zei Dutton. “Dit gaat niet over vrijheid van meningsuiting. Het gaat niet om het recht om te protesteren. Deze mensen zijn volledig tegen onze manier van leven”, aldus de minister.