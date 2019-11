Didier Lamkel Zé krijgt beloning voor uitstekende prestaties en zit voor het eerst bij Kameroense nationale ploeg

Ontembare Leeuw. Het is een bijnaam die sowieso wel bij Didier Lamkel Zé past, en hij mag zich voortaan ook echt zo noemen. De 23-jarige winger van Antwerp werd immers voor het eerst opgeroepen voor de Kameroense nationale ploeg.

Lamkel Zé wordt beloond voor zijn prima prestaties van de voorbije weken en zijn verhoogde efficiëntie – hij zit dit seizoen aan vijf goals en vier assists in veertien matchen. Lamkel Zé kwam al uit voor verschillende nationale jeugdteams en kan nu dus voor de A-ploeg zijn debuut maken. Het betreft de interlands tegen Kaapverdië (13 november) en Rwanda (17 november), in de kwalificatiepoules voor de Afrika Cup in 2021. Hij moet zich op 11 november melden in de Kameroense hoofdstad Yaoundé, waar hij ook geboren werd.