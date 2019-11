Extreemrechtse blinddoek voor Leopold II

Gent - De buste van de meest omstreden koning uit de vaderlandse geschiedenis in het Zuidpark is opnieuw het doelwit van protest . Alleen maken de daders zich deze keer bekend.

Donderdagnamiddag bleek het standbeeld van Leopold II nog maar eens aangepakt door vandalen. Dat is de afgelopen maanden al ettelijke keren gebeurd.

Lees hier meer over vroegere aanvallen op het standbeeldje

Geen rode verf echter deze keer maar een rode blinddoek rond zijn ogen.

Het was deze keer duidelijk geen protestactie van mensen die het koloniale beleid van de vorst in Afrika willen aanklagen. De aanval komt eerder uit de andere hoek. Om de hals van de buste hingen immers twee plakkaatjes, waarvan het onderste weinig twijfel laat over de dader(s). Steun Huizen van Vlaamse Solidariteit is een initiatief van de extreemrechtse en fel anti-Belgicistische organisatie Voorpost om minderbedeelden “uit het eigen volk” te steunen met inzamelacties.