Man valt agent aan na woordenwisseling over foutgeparkeerde bestelwagen in centrum van Roeselare

Roeselare - Een foutparkeerder heeft donderdagmiddag in het centrum van Roeselare een agent aangevallen. De man werd overmeesterd door toegesnelde collega’s van de agent, die met verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het tumult ontstond donderdagmiddag omstreeks 14 uur in de Ooststraat, in het centrum van Roeselare. Een leverancier vond niet onmiddellijk een parkeerplaats in de winkelstraat, en koos er dan maar voor om zijn lichte vracht te parkeren op een plaats waar dat niet mocht. Dat zorgde ervoor dat het verkeer moeilijk kon passeren in de eenrichtingsstraat, zodat er al snel een file ontstond.

Een politieagent sprak de man aan, waarna er een serieuze woordenwisseling ontstond. De leverancier viel de agent uiteindelijk aan, waarna er een kleine vechtpartij ontstond. Verschillende combi’s snelden kort daarna toe, waarna de toegesnelde agenten de man snel konden overmeesteren. Hij werd geboeid weggevoerd, en werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. De agent die werd aangevallen werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.