Marijke bezoekt graf van haar verongelukte dochter Louise: “Ga iemand die een kind verloren heeft zeker niet uit de weg”

Langemark-Poelkapelle -

Louise Ryckeboer, een West-Vlaamse jonge vrouw van 21, kwam in december 2017 om het leven na een ongeval. Haar levensmotto: “Whatever happens, keep smiling.” Dat probeert haar familie nu ook te doen, om de herinnering aan Louise in ere te houden. Moeder Marijke Denys neemt ons mee naar het graf van haar dochter en praat er over hoe ze omgaat met het verlies. “Het eerste jaar na haar dood beleef je als een roes”, vertelt ze. “Je leeft verder omdat je niet anders kan. Maar zij leefde graag en zou niet willen dat we stoppen met leven.”