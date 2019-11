Arsenal-aanvoerder Granit Xhaka verontschuldigt zich bij fans na woede-uitbarsting: “Ze zeiden dingen als ‘ik hoop dat je dochter kanker krijgt’”

Granit Xhaka heeft zich bij de Arsenal-fans verontschuldigd voor zijn uitlatingen van afgelopen zondag. De aanvoerder werd in de thuismatch tegen Crystal Palace na een uur gewisseld en reageerde woest toen de fans hem begonnen uit te fluiten. “Ik hoop dat we weer naar een situatie van wederzijds respect gaan”, aldus Xhaka, die in zijn verklaring op Twitter ook uitlegde waarom hij zo kwaad werd.

Xhaka schreef een verontschuldigend bericht dat op de Twitterpagina van Arsenal verscheen. “Nadat ik een beetje tijd heb genomen om te reflecteren over zondag, wil ik jullie wat uitleg geven in plaats van gewoon een snel antwoord”, begint de Zwitser zijn relaas. “De toestanden rond mijn wissel hebben me diep geraakt. Ik hou van deze club en zal mezelf altijd 100 procent geven, zowel op als naast het veld.”

“Vermoord je vrouw”

“Mijn gevoel dat ik niet begrepen word door de fans, en dat ik de laatste weken en maanden herhaaldelijk ben uitgescholden tijdens wedstrijden en op sociale media, heeft me heel veel pijn gedaan. Mensen hebben dingen gezegd als ‘we zullen je benen breken’, ‘vermoord je vrouw’ en ‘ik hoop dat je dochter kanker krijgt’. Dat heeft me boos gemaakt en ik bereikte mijn kookpunt toen ik die afwijzing zondag in het stadion voelde.”

“In die moeilijke situatie heb ik mezelf laten meeslepen en gereageerd op een manier die onrespectvol was naar hen, de groep fans die onze club met positieve energie steunt, toe. Dat was niet mijn bedoeling en het spijt me als mensen dat dachten. Ik hoop dat we weer naar een situatie van wederzijds respect kunnen gaan. Dat we onthouden waarom we verliefd zijn geworden op dit spel. Laat ons op een positieve manier voorwaarts gaan. Granit.”