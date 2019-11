Onhandelbaar gedrag van jongetje (7) blijkt schuld van artsen: ziekenhuis moet ouders 34 miljoen euro betalen

De ouders van een 7-jarig jongetje dat jarenlang als “stout” werd bestempeld, krijgen van het ziekenhuis waar de jongen ter wereld kwam een schadevergoeding van 34 miljoen euro, nadat blijkt dat er bij de geboorte grote fouten zijn gemaakt.

Het jongetje uit noord-Londen kwam in 2012 ter wereld in het gerenommeerde Londense University College-ziekenhuis na een noodkeizersnede. Die ingreep werd echter te traag uitgevoerd, waardoor het kind aan zuurstoftekort leed. Hij moest eerst gereanimeerd worden, en vervolgens 72 uur “gekoeld” worden in een poging om hersenschade te voorkomen.

Zonder succes, waardoor de 7-jarige aan extreme woedeaanvallen, een permanent hoge bloeddruk en epileptische aanvallen lijdt. Er werd echter nooit een correcte diagnose gesteld, waardoor de jongen jarenlang werd bestempeld als “gewoon stout”, en zijn ouders van sociale diensten bovendien het etiket “slechte ouders” kregen te zijn. De jongen wordt dezer dagen constant begeleid door twee jeugdwerkers, en gaat naar een gespecialiseerde school.

Schadevergoeding

Toen experts dan toch tot de vaststelling kwamen dat zijn traumatische geboorte de reden is voor het “extreem abnormaal gedrag” van de jongen, spanden zijn ouders een rechtszaak aan tegen het ziekenhuis. Een rechter heeft het ziekenhuis woensdag dan ook veroordeeld tot een schadevergoeding van 30 miljoen pond (zo’n 34 miljoen euro).

De familie liet al weten dat ze het geld zou gebruiken om de jongen “de best mogelijke zorg en het best mogelijke leven te geven”. Het ziekenhuis heeft zich geëxcuseerd voor de fout, en laat weten dat het hoopt dat het geld de toekomst van de jongen verzekert.