Meisje (7) neergeschoten wanneer ze snoep ophaalt voor Halloween: toestand is kritiek

In de Amerikaanse stad Chicago is een meisje van zeven jaar neergeschoten toen ze snoep ophaalde voor Halloween. Volgens de politie werd ze geraakt door een verdwaalde kogel van een groep mannen. “Dit zou niet mogen gebeuren in onze stad, en waar ook ter wereld”, klinkt het bij de politie. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties verricht. Het meisje verkeert in kritieke toestand.

Het incident gebeurde donderdag rond halfzes. Op zijn minst één persoon uit een groep van drie opende het vuur tegen een 31-jarige man. Net op dat moment werd het meisje, verkleed als een personage van de filmreeks ‘Transformers’, geraakt in de borststreek. De hulpdiensten brachten haar meteen naar het ziekenhuis.

Volgens de autoriteiten is er geen verband tussen het meisje en de 31-jarige man. “Het is gewoon een meisje van zeven jaar, met haar familie, trick-or-treating, net als iedereen”, aldus woordvoerder Rocco Alito. “We vragen daarom iedereen om hulp.” Vermoedelijk is de schutter te voet kunnen vluchten.